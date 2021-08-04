ОИ-2020 | Прыжок в длину обнадежил десятиборца Уйбо, Тильга борется с травмой

Десятиборцы вышли на старт своего первого вида, когда в Таллинне была глубокая ночь — 3.00. Стометровка не является коронным видом лидера эстонской сборной Майселя Уйбо. Он показал последний результат не только в своем забеге — 11,32, но и среди всех 23 участников и уступил своим товарищам по команде Йоханнесу Эрму (11,04) и Карелу Тильга (11,31). Лучший результат — практически на уровне топовых спринтеров — показал канадец Дэмиан Уорнер (10,12).

Однако прыжок в длину подарил надежду Уйбо. В лучшей из своих попыток он улетел на 7,37. Результат Эрма на 1 см хуже. Зато этот вид обернулся фиаско для Кареля Тильга, который получил повреждение и на целый метр не долетел до своего личного рекорда, показав лишь 6,77.

После двух видов эстонские спортсмены занимают 15-е (Эрм), 19-е (Уйбо) и 22-е (Тильга) места. Впереди еще 8 дисциплин. Отставание лучшего из них от лидера - Уорнера - составляет 437 очков.

Лучшие результаты эстонских спортсменов:

Майсель Уйбо 8604 очков: 11,10 — 7.46 — 15.12 — 2.17 — 50,44 — 14,43 — 46.64 — 5.40 — 63.83 — 4.31,51.

Карел Тильга 8484 очков: 11,13 — 7.69 — 15.32 — 2.10 — 49,53 — 15,16 — 47.13 — 4.92 — 66.55 — 4.26,95.

Йоханнес Эрм 8445 очков: 10,73 — 7.97 — 14.66 — 2.03 — 47,41 — 14,33 — 43.24 — 4.70 — 59.60 — 4.34,04.

Лучшие результаты фаворитов:

Кевин Майер (Франция) 9126 очков: 10,55 — 7.80 — 16.00 — 2.05 — 48,42 — 13,75 — 50.54 — 5.45 — 71.90 — 4.36,11

Дэмиан Уорнер (Канада) 8995 очков: 10,14 — 8.28 — 14.31 — 2.09 — 47,90 — 13,36 — 48.43 — 4.80 — 59.26 — 4.25,19

Никлас Кауль (Германия) 8691 очков: 11,27 — 7.19 — 15.10 — 2.02 — 48,48 — 14,64 — 49.20 — 5.00 — 79.05 — 4.15,70

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