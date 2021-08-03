Тяжелое ДТП в Пярнумаа: пострадавшего доставили в Таллинн на вертолете

В 16.57 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 36-м километре шоссе Пярну — Раквере (село Алусте, Пярнуский уезд) 41-летнего велосипедиста сбил микроавтобус Mercedes-Benz Viano.

По предварительным данным, двое велосипедиста двигались по шоссе в сторону Пярну. Неожиданно задний велосипедист свернул прямо к ехавшему в сторону Вяндра автомобилю Mercedes, водитель которого не сумел избежать наезда.

Как сообщает полиция, вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу, где выясняется степень тяжести его травм и был ли он в состоянии опьянения.

Водитель Mercedes был трезв и имел права соответствующей категории.