03.08.2021, 22:16
Тяжелое ДТП в Пярнумаа: пострадавшего доставили в Таллинн на вертолете(10)
Foto: Andres Putting
Во вторник во второй половине дня в Пярнумаа произошла авария, в которой тяжело пострадал велосипедист.
В 16.57 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 36-м километре шоссе Пярну — Раквере (село Алусте, Пярнуский уезд) 41-летнего велосипедиста сбил микроавтобус Mercedes-Benz Viano.
По предварительным данным, двое велосипедиста двигались по шоссе в сторону Пярну. Неожиданно задний велосипедист свернул прямо к ехавшему в сторону Вяндра автомобилю Mercedes, водитель которого не сумел избежать наезда.
Как сообщает полиция, вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу, где выясняется степень тяжести его травм и был ли он в состоянии опьянения.
Водитель Mercedes был трезв и имел права соответствующей категории.