В Пыллуаасе есть потенциал, в этом вопросе я Москве доверяю

Начну с того, что я поддерживаю продолжение деятельности нынешнего президента и не вижу причин, по которым она не должна быть переизбрана на второй срок. В то же время, предпосылкой для достойного начала второго срока Керсти Кальюлайд были бы честные и конкурентные выборы, а не коронация без борьбы.

Глава государства — часть исполнительной власти, но и её уравновешивающая сила. Поэтому признаком хорошего кандидата является готовность при необходимости быть неудобным всем партиям и правительству. Кальюлайд показала уже в течение первого срока, что она, без сомнения, является таковой, чем, разумеется, уменьшила свои шансы стать любимым президентом для Центристской партии. И Соомере тоже, кажется, такой же принципиальный тип, что в моих глазах только заслуживает признания.

В президенты не желал бы популиста, но хотелось бы, чтобы он не боялся прямого диалога с народом. Президент — это символ, и, хотя его полномочия весьма ограничены, его слово значит довольно много. Апеллированием к народу и воле народа более других кандидатов бросается в глаза Хенн Пыллуаас, но его позиции в то же самое время являются и самыми радикальными, и поляризующими.

Постоянно слышишь, что президент Эстонии должен владеть русским языком и понимать русскую душу, раз уж тут живёт так много русских. Однако, я прямо скажу, что из всех бывших президентов вёл наиболее симпатичную мне политику в отношении России (наряду с Леннартом Мери) — Тоомас Хендрик Ильвес. Кто его знает, может статься, что чтение Набокова даёт здесь большую компетенцию, чем простое знание русской грамматики.