ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | В ФСБ рассказали, какие сведения пытался получить высланный из России эстонский консул

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", — сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ обнародовала видеоматериалы задержания в связи с решением МИД России о высылке сотрудника посольства Эстонии.

На видео человек, похожий на Лятте, с другим мужчиной заходят в помещение научно-испытательной лаборатории ”Политех-СКиМ-Тест” на Политехнической улице в Петербурге,

Затем они идут по коридору учреждения и заходят в кабинет. Там запись уже идет со звуком. На видео двое мужчин сидят за столом, один из них перебирает документы. ”Здесь, получается, план реализации политики государственной, потому план мероприятия председательства, ну, здесь еще указ президента об этом самом… ну, вообще о политике в Арктической зоне”, — говорит неизвестный мужчина, отдавая папку Лятте.

Также он сообщает о неких интересных документах, которые собирался получить. На этом запись разговора обрывается. Далее показано, как консул выходит из здания, где его задерживают.

Затем в одном из кабинетов управления ФСБ Лятте объявляют, что его задержали при получении документов, содержащих закрытые сведения. Не слышно, согласен ли с этим Лятте.

Сотрудник консульства Эстонии подтверждает личность своего коллеги. Представитель силовой структуры объясняет, что консул не подлежит юрисдикции страны пребывания и вопросов к нему у России нет никаких. Лятте отпускают.

Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. В связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

В ответ на объявление Лятте персоной нон грата Эстония выслала из страны третьего секретаря посольства России.

В ответ 3 августа МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.