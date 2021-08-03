Литва: нелегальных мигрантов стали возвращать в Беларусь. Развернули уже 180 человек(53)
С полуночи в Литву не пустили около 180 нелегальных мигрантов, намеревавшихся пересечь государственную границу из Беларуси.
Об этом сообщил журналистам во вторник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Пограничники получили полномочия разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов на основании принятого министром внутренних дел Агне Билотайте в понедельник вечером распоряжения.
Любаевас сказал, что в отношении мигрантов не были применены специальные средства, однако отказался привести конкретные примеры, как разворачивали желающих пересечь границу из Беларуси.
"Сейчас я не могу и не хотел бы комментировать тактические решения, потому что каждый из нас должен выполнять свой долг. Я, как глава службы, должен обеспечивать общее руководство, а соответствующие должностные лица выполняют свои полномочия", — отметил руководитель СОГГЛ.
"В каждом конкретном случае должностные лица на месте принимают решение о действиях для сдерживания или применении других мер воздействия", — добавил он.
По словам Любаеваса, мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены.
В распоряжении Билотайте ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, предписано позаботиться о том, чтобы лица пересекали сухопутную внешнюю границу только через пункты пограничного контроля.
Делающие это в других местах не должны допускаться на территорию страны и должны направляться на ближайший действующий международный пункт пограничного контроля. Чтобы обеспечить это, должностные лица могут применять против нелегальных мигрантов психологическое воздействие и физическую силу.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
Информацию о том, что минувшей ночью несколько групп нелегалов вернули в Беларусь подтвердил и вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заверив, что это необходимые меры.
"Литва больше не может принимать постоянно растущий поток беженцев, кроме того, нелегальное пересечение границы — это незаконное действие. Другие меры по возвращению задержанных на границе представит СОГГ. В первую очередь нелегалам, наверное, говорят, что они заблудились. Ведь они приехали в великолепную страну Беларусь, любовались ее природой, и заблудились, сейчас они могут продолжить свой тур по Беларуси", — иронизировал вице-министр.
Он напомнил, что остаются несколько способов подачи прошения об убежище — на контрольно-пропускных постах и в диппредставительствах.
"У нас сейчас все же введена чрезвычайная ситуация, она ухудшается, переходит в чрезвычайное положение. Хотя пока не могу подтвердить, что перейдут к режиму ЧП. Поэтому пограничники всеми законными способами могут развернуть мигрантов и показать им, в какую сторону им идти", — сказал Абрамавичюс.
По его словам, в первую очередь это психологические и приказные меры. "Могут ли применять силу, это зависит от обстоятельств, от того, как настроены мигранты. Но точка отсчета — доброжелательное указание направления в страну туризма, откуда они пришли", — сказал он.
Вице-министр заметил, что ЧП могут ввести не из-за потока мигрантов, а из-за того, что их негде размещать. По его словам, есть два сценария введения ЧП — на отрезке протяженностью 5 км или в муниципалитетах, где нелегалы переходят границу.
Абрамавичюс рассказал, что уже есть список иракцев, которые думают о возвращении на родину. "Список удлиняется, но технически это непростая процедура", — сказал вице-министр.
"На принудительное возвращение Ирак не соглашается. Соглашения между ЕС и Ираком не работают", — заметил он и выразил надежду на то, что количество желающих вернуться увеличится.