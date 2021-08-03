Клиенты получили на заправке известной фирмы бракованное топливо. Кто виноват?

"В результате обильных осадков дождевая вода проникла через прокладки в топливный резервуар и испортила топливо", - пояснила исполнительный директор сети Olerex Пирет Миллер.

Миллер заверила издание Ärileht, что компания уже связалась с пострадавшими клиентами и компенсирует им весь ущерб.

Как вообще такой инцидент мог произойти? В ходе экспертизы выяснилось, что течь дала прокладка топливного резервуара. "Причиной было то, что по заказу Olerex фирма-подрядчик производила несколько дней назад на заправке Papsaare очистку топливного танка, и, к сожалению, прокладку установили неправильно", - объяснила директор Olerex.

По словам Миллер, из случившегося сделали выводы и внесли в процедуру контроля дополнения.