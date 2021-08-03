Мигрантов сопровождают до самой границы Литвы: Frontex зафиксировало действия белорусских пограничников

Сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам, при патрулировании на вертолете сняли группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль.

Речь идет о событиях, произошедших 1 августа в Шальчининкском районе. Со ссылкой на заявление МВД Литвы Delfi сообщает, что машины подобного типа используют белорусские пограничники.

На видеозаписи, видно, как группа людей идет друг за другом, вслед за группой движется автомобиль. Через некоторое время, по мере того как люди удаляются, автомобиль сдает задом и уезжает.

В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов.