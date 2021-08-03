03.08.2021, 17:26
ФОТО | В Раквере обнаружили огромную советскую бомбу(41)
Annika Haas / Eesti Ekspress
Вчера в Раквере в ходе строительных работ была найдена советская 100-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
Как сообщил Спасательный департамент, в тех краях и ранее находили подобные взрывные устройства, но настолько крупные бомбы обнаруживаются нечасто.
По словам экспертов, радиус действия такой бомбы составляет не менее километра.
Саперы напоминают, что при обнаружении подобных взрывных устройств ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Следует сразу же позвонить по телефону 112 и по возможности обеспечить вокруг находки безопасную зону.