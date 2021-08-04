КАРТЫ | Триатлон Ironman повлечет в выходные изменения в организации движения трамваев и автобусов

Трамваи маршрутов 1 и 2 не будут ходить в субботу, 7 августа, с 11 до 18.15, и в воскресенье, 8 августа, с 11.50 до 16.30. Также в субботу и воскресенье не будет работать автобусный маршрут номер 62 (Мяэкюла — Вяйке-Ыйсмяэ).

Автобусы перенаправленных маршрутов будут курсировать по свободному графику, кроме того, из-за проведения соревнования нарушения в графике движения могут наблюдаться и на других городских маршрутах общественного транспорта. Добраться до места назначения может быть сложнее, поэтому запаситесь временем.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, для движения будет закрыта большая часть Палдиски мнт между Мериметса и границей города. Также закрыта часть Пыхья пст, Мере пст и ул. Раннамяэ, а также Башенная площадь. Вся информация, касающаяся изменений в дорожном движении, имеется здесь и на домашней странице организаторов мероприятия, в том числе и карта со схемой изменения дорожного движения и движения общественного транспорта в Таллинне.

Подробная информация об изменениях в движении столичного общественного транспорта доступна в разделе ”Информация” сайта https://transport.tallinn.ee, а также на трамвайных и автобусных остановках.