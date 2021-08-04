КАРТЫ | Триатлон Ironman повлечет в выходные изменения в организации движения трамваев и автобусов(5)
Трамваи маршрутов 1 и 2 не будут ходить в субботу, 7 августа, с 11 до 18.15, и в воскресенье, 8 августа, с 11.50 до 16.30. Также в субботу и воскресенье не будет работать автобусный маршрут номер 62 (Мяэкюла — Вяйке-Ыйсмяэ).
Автобусы перенаправленных маршрутов будут курсировать по свободному графику, кроме того, из-за проведения соревнования нарушения в графике движения могут наблюдаться и на других городских маршрутах общественного транспорта. Добраться до места назначения может быть сложнее, поэтому запаситесь временем.
В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, для движения будет закрыта большая часть Палдиски мнт между Мериметса и границей города. Также закрыта часть Пыхья пст, Мере пст и ул. Раннамяэ, а также Башенная площадь. Вся информация, касающаяся изменений в дорожном движении, имеется здесь и на домашней странице организаторов мероприятия, в том числе и карта со схемой изменения дорожного движения и движения общественного транспорта в Таллинне.
Подробная информация об изменениях в движении столичного общественного транспорта доступна в разделе ”Информация” сайта https://transport.tallinn.ee, а также на трамвайных и автобусных остановках.
На время реорганизации движения будет работать временный автобусный маршрут Хобуяама — Каларанна, он пройдет от остановки ”Хобуяама” по Нарва мнт до бульвара Мере, оттуда по улицам Садама, Логи и Веори на дорогу возле моря вокруг Горхолла в Батарейный порт и по улицам Каласадама и Каларанна на улицу Весиленнуки. Автобус будет останавливаться на остановках ”Хобуяама” (ул. Хобуяама), ”Бульвар Мере”, временная остановка возле парковки, расположенной по адресу Мере пст, 10, ”Каларанна”, конечная остановка на расположенной на ул. Весиленнуки парковке. На маршруте Каларанна-Хобуяама автобус будет двигаться с парковки на ул. Весиленнуки по улицам Весиленнуки и Каларанна в Батарейный порт, оттуда по ул. Каласадама, Веори, Логи и Садама на Мере пст, затем по ул. Ахтри и Йыэ на Нарва мнт и ул. Хобуяама. Остановки будут на парковке ул. Весиленнуки, ”Каларанна”, ”Ахтри”, ”Пронкси”, конечная остановка ”Хобуяама”. Карта временного маршрута: https://opinfo.tallinn.ee/transpordifail/745123.png
Автобусные маршруты нр. 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 и 73 будут курсировать по следующей схеме:
Автобусный маршрут нр. 3 по направлению Веэренни. Временное начало маршрута возле перекрестка ул. Соо, Сальме и Теэстузе, дальше автобусы поедут по ул. Теэстузе и Нийне на Пыхья пст, затем по ул. Сууртюки на ул. Раннамяэ и далее на Тоомпуйестеэ, Каарли пст, Эстония пст и на Театральную площадь.
По направлению Рандла маршрут нр. 3 пройдет по Нарвскому и Пярнускому шоссе через площадь Вабадузе и бульвар Каарли на Тоомпуйестеэ и ул. Раннамяэ, с ул. Сууртюки на Пыхья пст и ул. Соо и Теэстузе. Разворот маршрута будет на перекрестке ул. Сальме и Теэстузе. Временная остановка будет на ул. Соо, после перекрестка с Пыхья пст, временная конечная остановка возле перекрестка ул. Соо, Сальме и Теэстузе.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 3 здесь.
Автобусный маршрут нр. 20A по направлению Лаагри сократится до перекрестка ул. Мельдре и Лаанику, где автобусы будут разворачиваться по направлению к центру города. Временная конечная остановка — остановка ”Лаанику” по направлению в город.
Маршрут к ТЦ ”Виру” будет начинаться с остановки ”Лаанику”, расположенной на ул. Мельдре.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 20А.
Автобусные маршруты нр. 21 и 21B по направлению Какумяэ временно будут проходить по ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, ул. Эндла. По направлению к Балтийскому вокзалу маршрут не изменится.
Карта временного маршрута автобусных линий 21 и 21В.
Автобусный маршрут нр. 27 по направлению к озеру Харку. Начало маршрута на остановке ”Нылваку” (Пярну мнт). Маршрут линии: ул. Эхитаяте, Ыйсмяэ (все кольцо за исключением отрезка между домами по адресу ул. Ыйсмяэ 134 и 150), ул. Эхитаяте, Раннамыйза, Лийва, Сютеметса. Дополнительная остановка на ул. Раннамыйза ”Кольцо Хааберсти” на ул. Лийва ”Ул. Вялья”. Маршрут по направлению к Лаагри: ул. Сютеметса, Лийва, Раннамыйза, Эхитаяте, Ыйсмяэ (все кольцо за исключением отрезка между домами по адресу ул. Ыйсмяэ 134 и 150). На ул. Лийва временная остановка ”Ул. Вялья”, на ул. Раннамыйза — ”Кольцо Хааберсти”. Маршурт линии по направлению из города будет сокращен до расположенной на Пярну мнт остановки ”Нылваку”.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 27.
Автобусный маршрут нр. 33 по направлению Копли продлевается с ул. Сыле до ул. Копли. Одноименная конечная остановка расположена на ул. Копли. По направлению Мяянику маршрут продлевается по ул. Копли, старт маршрута — на расположенной на ул. Копли одноименной остановке.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 33.
Автобусный маршрут нр. 36 по направлению Вяйке-Ыйсмяэ: ул. Акадеэмиа, Ярвеотса, круговой перекресток ул. Ыйсмяэ и Ярвеотса теэ, ул. Ыйсмяэ. Временная остановка на ул. Ярвеотса перед круговым перекрестком ул. Ыйсмяэ и Ярвеотса. По направлени. Маршрут по направлению к ТЦ ”Виру”: ул. Ыйсмяэ, круговой перекресток ул. Ыйсмяэ и Ярвеотса, ул. Ярвеотса, Акадеэмиа. Временная остановка на ул. Ярвеотса после кругового перекрестка ул. Ыйсмяэ и Ярвеотса.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 36.
Автобусный маршрут нр. 37 по направлению к зоопарку: ул. Эхитаяте, Ыйсмяэ, Палдиски мнт, Эхитаяте. Конечная остановка ”Пяэвалилле” (на ул. Эхитаяте по направлению в Мустамяэ). Старт маршрута по направлению в Мустамяэ на остановке ”Пяэвалилле” (на ул. Эхитаяте).
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 37.
Автобусный маршрут нр. 40 по направлению к ТЦ ”Виру”: ул. Мадала, Рандла, Пухангу. Временная остановка возле дома по адресу ул. Пухангу, 79. По направлению к Рандла маршрут не изменится.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 40.
Автобусные маршруты нр. 41 и 41B по направлению к Какумяэ: ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, Палдиски мнт. По направлению к Балтийскому вокзалу: ул. Мыйза, Палдиски мнт (правый поворот), Палдиски мнт, перекресток ул. Раннамыйза и Эхитаяте, ул. Эхитаяте, Ыйсмяэ, Палдиски мнт, перекресток Палдиски мнт, ул. Раннамыйза и Эхитаяте.
Карта временных маршрутов автобусных линий 41 и 41В.
Автобусный маршрут нр. 59 по направлению Пикакари: ул. Ристику, Каэра, Сыле, Копли, Ситси, Пальяссааре. Временная остановка на ул. Сыле перед перекрестком с ул. Ситси, на ул. Копли перед перекрестком с ул. Ситси. По направлению к Балтийскому вокзалу: ул. Пальяссааре, Ситси, Копли, Сыле, Каэра, Ристику. Дополнительная остановка на ул. Копли после перекрестка с ул. Ситси, на ул. Сыле после перекрестка с ул. Кари.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 59.
Автобусный маршрут нр. 61 по направлению Котермаа: ул. Эхитаяте, Ыйсмяэ, круговой перекресток ул. Ярвеотса и Ыйсмяэ, ул. Ярвеотса, Астангу, Котермаа, Мооналао. Временная остановка на ул. Ярвеотса после кругового перекрестка ул. Ыйсмяэ и Ярвеотса, конечная остановка на расположенной на ул. Котермаа остановке ”Мооналао”. По направлению к больнице Ярве: старт маршрута с остановки ”Мооналао” (ул. Котермаа), маршрут пролегает по ул. Астангу, Ярвеотса, кольцевому перекрестку ул. Ярвеотса и Ыйсмяэ, ул. Эхитаяте. Временная остановка на ул. Ярвеотса перед кольцевым перекрестком ул. Ярвеотса и Ыйсмяэ.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 61.
Автобусный маршрут нр. 62 приостановлен в обоих направлениях. Автобусный маршрут нр. 61 продлен до остановки ”Мооналао”.
Автобусный маршрут нр. 66 по направлению Пельгуранна: ул. Ахтри, разворот на ул. Ахтри перед перекрестком с Мере пст, ул. Ахтри, Хобуяама, Нарва мнт, кольцевой перекресток Виру, Пярну мнт, пл. Вабадузе, Каарли пст, Тоомпуйестеэ, ул. Техника. По направлению Прийсле: ул. Мадала, Рандла, Пухангу, Сыле, Палдиски мнт, Тоомпуйестеэ, Каарли пст, Эстония пст, ул. Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Рейди. Временная остановка возле дома по адресу ул. Пухангу, 79.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 66.
Автобусный маршрут нр. 73 по направлению Коплиские линии: Пярну мнт, круговой перекресток Виру, Пярну мнт, пл. Вабадузе, Каарли пст, Тооймпуйестеэ, ул. Техника, Палдиски мнт, ул. Сыле, Копли, Малева. Маршрут по направлению Веэренни: ул. Малева, Копли, Сыле, Палдиски мнт, Тоомпуйестеэ, Каарли пст, пл. Вабадузе, Пярну мнт. Временная остановка на ул. Малева перед перекрестком с ул. Копли и на ул. Сыле после перекрестка с ул. Кари.
Карта временного маршрута автобусной линии нр. 73.