Кристина Каллас: обновленный план вакцинации никуда не годится

"Восемь месяцев прошло с того дня, когда главу коммуникационного отдела Департамента здоровья уволили за слова о том, что у государства на самом деле нет приличного плана вакцинации. К сожалению, то же самое можно сказать и сегодня. Есть 35-страничный документ, который планом действий назвать было бы преувеличением", — написала Каллас в своем аккаунте в Facebook.

Каллас отмечает, что хороший план — это тот, в котором есть цель, план ведущих к цели действий и ответственные за них. Но уже цель не является амбициозной — достичь к 22 сентября охват вакцинацией в Эстонии взрослого населения одной дозой (!) минимум в 70%

"Этим в действительности популяционного иммунитета достичь невозможно", — подчеркивает политик, по мнению которой задача смягчить третью волну коронавируса останется невыполненной.

"Нынешний план имеющуюся ситуацию не изменит", — считает Каллас.

"План вакцинации не содержит ни одного конкретного действия. Перечислены лишь общие принципы иммунизации. Я не знаю, есть ли где-то отдельный документ, который предусматривает, какие шаги реализуются для того, чтобы как можно быстрее достичь коллективного иммунитета?"

Каллас отмечает, что в плане нет четких мер для того, чтобы обеспечить в условиях третьей волны бесперебойного функционирования таких жизненно важных секторов общественной жизни, как здравоохранение, транспорт, связь, спасательная служба.

Ничего не сказано о сфере образования, о том, что нужно сделать, чтобы осенью этот сектор снова полностью не закрылся. "У нас нет ни обзора нынешней ситуации, ни плана на осень", — пишет Каллас.

Критикует лидер партии Eesti 200 бездействие властей в деле смягчения разницы в охвате вакцинацией в различных регионах страны. "У нас нет плана, как мы будет двигаться в Ида-Вирумаа навстречу осени. Региону обещали свой план вакцинации в начале лета, но, к сожалению, плана нет до сего дня".