Оправдана ли была стрельба в размахивающего дубинкой мужчину? Оружие следует применять, когда жизнь полицейского в опасности

"Оружие — всегда последнее средство, сначала нужно использовать все другие средства, начиная с доброго слова и заканчивая электрошокером", — считает бывший министр внутренних дел Ханно Певкур. "Есть общее правило: использование оружия оправдано только в случае, когда жизнь полицейского находится в опасности".

По словам Певкура, решение о том, что ситуация требует применение оружия, принимает сам полицейский. "Поэтому полицейский и получает в школе специальное обучение, чтобы адекватно оценивать ситуацию".

По мнению бывшего гендиректора Департамента полиции и Полиции безопасности Райво Аэга, до выяснения всех обстоятельств случившегося нельзя говорить, было ли применение огнестрельного оружия в отношении молодого мужчины обоснованным или нет.

"В любом случае факт остаётся фактом: он не подчинялся распоряжению полицейского и напал на полицейских. Спецсредства у полицейских для этого и есть, чтобы защищать себя и других", — сказал Аэг.

"В ситуации, когда эмоции зашкаливают, нет времени прицеливаться, куда выстрелить, чтобы последствия были менее трагическими", — сказал Аэг в ответ тем комментаторам, которые пишут, что полиции следовало бы уметь получше обращаться с оружием.

Что произошло?

В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.

Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с дубиной напал на полицейских.

Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.