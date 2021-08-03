Эстонский профессор: третий укол вакциной от COVID-19 может быть необходимым, а может и не быть…

Когда профессор вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс комментировал в июле для издания Forte ситуацию, он сказал так: "Сейчас кажется, что скорее всего третий укол не потребуется, но жизнь покажет".

Что он имел в виду? Как может быть так, что "скорее всего может не понадобиться"? Ведь здравый смысл подсказывает, что ответ должен быть конкретным — да или нет.

С одной стороны, для коллективного иммунитета достаточно обычной вакцинации двумя компонентами.

"Все зависит от цели, — ответил Меритс. — Если цель вакцинации — сделать распространение SARS-CoV-2 для общества терпимым, то нынешние данные говорят: если все или почти все привиты, то всё более-менее нормально. Вакцинация снижает необходимость в больничном лечении в 10-20, а смертность — в 20-50 раз".

Профессор напомнил, что вторая волна пандемии унесла у нас около 1200 жизней, и при этом переболели 10-20 процентов людей.

"Если предположить, что вирусу удастся заразить всех жителей Эстонии (чего из-за иммунитета не случится), но смертность будет в сто раз меньше, то так сказать цена такого сезона вируса в жизнях и больничном лечении оказалась бы намного ниже, оставаясь в границах обычного сезона гриппа.

Результат не идеальный, но, по сравнению с ценой антивирусных мер (стресс, образование и т.д.), видимо приемлемый. Нужно еще учитывать, что в будущем будут улучшаться и возможности лечения", — заметил он.

Однако ученый считает, что из правила должны быть исключения.

"Так как мы уже знаем, что инфицированные штаммом "дельта" вакцинированные люди распространяют вирус дальше, то те, чья работа или образ жизни сводят их с невакцинированными по медицинским причинам людьми или людьми со слабым иммунитетом, должны сохранять свою имунную защиту максимально высокой.

Им недостаточно лишь защитить самих себя, нужно защитить и людей группы риска. Моя логика говорит, что третий укол здесь имеет смысл", — скзаал Меритс.