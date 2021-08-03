Управа района Кесклинн поможет оформить и распечатать COVID-сертификат

Для получения технической поддержки при оформлении и распечатке COVID-сертификата можно обратиться в Таллиннский Социальный Центр района Кесклинн (Лийвалайа, 32), в главное здании управы центра города (Нунне, 18) или же в районный отдел социального обеспечения (Пярну мнт, 9).

”Конечно, далеко не у всех есть дома компьютер, не говоря уже о смартфоне и подключении к Интернету. В особенности это касается пожилых людей. Однако со следующей недели, чтобы попасть на концерт или другое мероприятие под открытым небом с большой аудиторией, необходимо предъявить COVID-сертификат”, — сказала Моника Хауканымм, старейшина центральной части города. ”Довольно много жителей города обладают правом участия в таких мероприятиях благодаря вакцинации, но, к сожалению, не могут этого доказать”.

Для доступа к порталу пациентов digilugu.ee нужно иметь с собой ID-карту и PIN-коды.

Лица, у которых нет доступа к порталу пациентов, могут подать заявку на получение COVID-сертификата в Центре информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK). Для этого необходимо оформить заявку в офисе TEHIK (Уус-Татари, 25) в часы приема по вторникам и четвергам с 9.00 до 15.00. После подачи заявки сертификат будет отправлен на адрес электронной почты заявителя в течение трех рабочих дней. Для получения дополнительной информации звоните 7943943.

При необходимости можно ходатайствовать новые PIN и PUK коды для вашей ID-карты в службе Департамента полиции и погранохраны на улице Таммсааре, 47. Дополнительная информация по телефону 612 3000.

Хауканымм отметила, что учитвая множество предстоящих мероприятий — Дни Старого города, Ночь древних огней, празднование годовщины Дня независимости и т. д. — нынешнюю трудоемкую процедуру проверки COVID-сертификата нельзя считать удобным решением. Было бы намного проще, если бы каждый мог получить сертификат о прохождение вакцинации в пункте вакцинации. Хауканымм также добавила, что к настоящему времени Эстония, будучи э-государством, могла бы уже разработать способ автоматического считывания данных о вакцинации или перенесенном COVID-19 с помощью ID-карты — это бы упростило процедуру контроля действующих COVID-сертификатов.