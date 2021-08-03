Новые случаи заражения в Ухане: китайские власти собираются протестировать 11 миллионов жителей города на предмет выявления коронавируса

Китайские власти приказали всем жителям Ухани, а это 11 миллионов человек, пройти тестирование на COVID-19 в связи с тем, что в городе впервые за год появились новые заболевшие.

О восьми случаях заражения национальная комиссия здравоохранения сообщила во вторник. В трёх случаях проявились симптомы болезни, ещё в трёх заболевание протекало бессимптомно. Всего на вечер понедельника на всей территории Китая было зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом. Представитель здравоохранения Уханя Ли Тао сказал, что медики ”начинают быстрое комплексное тестирование на нуклеиновые кислоты” всех 11 миллионов жителей города.

Предполагают, что причиной новых случаев стала вспышка штамма Дельта, который за последние недели распространился более чем в 20 городах десятка провинций, включая столицу Пекин и пострадавший от наводнения Чжэнчжоу. Страна пытается сдержать крупнейшую за несколько месяцев вспышку коронавируса, массово тестируя население и вводя ограничения на поездки. Миллионы людей находятся в самоизоляции.

Семь из восьми случаев заражения в Ухане были зарегистрированы в понедельник у рабочих-мигрантов. Вирус появился в городе впервые с тех пор, как в 2020 году в нём произошла самая первая крупная вспышка COVID-19 в мире.

В январе прошлого года в городе на 76 дней был введён локдаун. Подобные ограничения и строгое отношение к населению вызвали неоднозначную реакцию мирового сообщества, однако, когда вирус распространился, примеру Уханя последовали во многих странах.

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