Июль в этом году выдался необычайно теплый: до рекорда не хватило свосем немного!

В некоторых местах в течение трех-пяти дней была зафиксирована особо опасная жара 30°C градусов и выше. В Центральной и Южной Эстонии 30-градусные периоды были зафиксированы два раза.

Самые высокие температуры июля были отмечены на метеостанциях в Кунда и Ристна. В Кунда 10 июля зафиксирована температура 33,9°C , а в Ристна 27 июля 31,7°C. Однако июльский температурный рекорд в Эстонии составляет 35,2°C, он был зафиксирован 30 июля 1994 года в Выру.

Средняя температура воздуха в июле составила 21,1°C (при норме в 17,8°C). Начиная с 1922 года теплее был лишь один год — 2010, когда средняя июльская температура составила 21,8°C.

Таким образом на большинстве метеостанций июль 2021 года отмечен как второй по высоте температуры, а в некоторых даже и на первом.