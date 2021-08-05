Проверено Медиа
05.08.2021, 07:25

Правда ли, что вакцинироваться при имеющихся антителах после болезни безопасно?

 
Vakstineerimistalgud Sõle spordikeskuses
Vakstineerimistalgud Sõle spordikeskuses
Foto: Rauno Volmar
Многие обеспокоены вопросом, нужно ли и безопасно ли вакцинироваться, если сохранился некоторый титр антител против ранее перенесённой коронавирусной инфекции. Журналисты из "Проверено Медиа" решили узнать, что по этому поводу говорят врачи и иммунологи, и разобраться, необходима ли вакцинация в таком случае.

Одним из аргументов людей против обязательной вакцинации является то, что на прививку отправляют людей, имеющих антитела после болезни. Этому опасению могли поспособствовать многочисленные высказывания различных спикеров о возможности возникновения антителозависимого усиления инфекции, а также недостаточная информированность о функционировании иммунитета. Некоторые ресурсы прямо пишут об опасности вакцинации при имеющихся от болезни антителах.

Позиция ВОЗ, российских политиков и врачей одинакова: они в один голос твердят, что вакцинация необходима спустя шесть месяцев после выздоровления вне зависимости от уровня антител. При этом в этих публикациях сложно встретить что-то, помимо бездоказательного утверждения, что защиты недостаточно.

Чтобы понять, для чего нужна вакцинация при имеющихся антителах после болезни, необходимо разобраться в механизмах специфического иммунного ответа. При попадании патогена в организм развиваются сразу два вида ответа: клеточный и гуморальный. Клеточный иммунный ответ реализуется в виде активизации клеток иммунной системы, в первую очередь её Т-клеточного звена, а гуморальный — возникновением в плазме крови антител.

Антитела, или иммуноглобулины, — это крупные глобулярные белки плазмы крови, необходимые для нейтрализации различных патогенов (грибов, бактерий, паразитов, вирусов). В организме человека представлено пять классов антител: IgA, IgG, IgD, IgE и IgM. Каждый класс имеет свои задачи, но в контексте заболевания наиболее важными являются иммуноглобулины M и G. Первые характеризуют острое течение заболевания и нейтрализуются организмом при выздоровлении, вторые служат маркером перенесённого заболевания и имеют более долгий срок жизни. В этом тексте речь пойдёт именно о вакцинации при антителах класса IgG, возникших после болезни.

Каждое отдельно взятое антитело способно распознавать уникальный элемент патогена — антиген, а точнее, даже отдельный участок — эпитоп.

Описывая принцип работы антител, многие учёные прибегают к образу ”ключ — замок”. Замок в этом случае — разные участки патогена, которые захватываются и изучаются клетками-”перехватчиками” — макрофагами, информация передаётся в клетки-”заводы” — В-лимфоциты, которые, в свою очередь, начинают производить различные варианты ”ключей” — антител к множеству разных эпитопов коронавируса. Победив заражение, часть В-лимфоцитов становятся клетками памяти, хранящими ”рецепты” антител, чтобы при будущей встрече с патогеном произвести ”ключ” по уже отработанной технологии.

На этом уровне возникает закономерный вопрос: для чего тогда нужна вакцинация, если антитела выработались и рецепт уже записан? Попробуем разобраться.

Во-первых, срок жизни у антител разный. Например, антитела к кори сохраняются в организме всю жизнь, а к сальмонеллёзу — исчезают через 6–12 месяцев. Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум три месяца, согласно данным обследования 20 000 человек. Однако есть данные как о более длительном сохранении, так и о более коротком. Вакцинация после болезни стимулирует выработку новых антител. Именно поэтому в последнее время Минздрав рекомендует также ревакцинироваться.

Во-вторых, не все антитела имеют одинаковую эффективность для нейтрализации вируса. По последним данным, организм в среднем вырабатывает 255 разных видов антител, только 27 из которых показывают высокую эффективность для предотвращения заболевания. Антитела бывают связывающими, они умеют только облеплять коронавирус, и нейтрализующими, то есть способными предотвратить его попадание в клетку. Поэтому простой количественный подсчёт антител не даст нам информации, справятся они с инфекцией или нет. Разработчики создали вакцины с наиболее эффективными антителами, направленными на самые уязвимые и наименее склонные к мутации эпитопы вируса — RDB-домен S-шипа. Тест в обычной коммерческой лаборатории не даёт информации, способны ли антитела пациента эффективно отразить защиту вируса, потому что для этого исследования понадобилось бы вырастить клеточную культуру, заразить её псевдовирусом (имитацией коронавируса) и затем попробовать нейтрализовать вирус сывороткой крови испытуемого.

В-третьих, организм всегда функционирует в режиме экономии энергии, поэтому, сталкиваясь с уже известным патогеном, он противопоставляет ему ранее заготовленные антитела, а не изучает вирус заново. Коронавирус мутирует достаточно быстро, поэтому велик шанс того, что прежний ”ключ” к новому замку уже не подойдёт, а иммунитет этого или не заметит, или отреагирует с опозданием, когда инфекционный процесс уже запущен, что обусловит более тяжёлое заболевание. Более того, вирус может использовать прикреплённое к нему антитело, чтобы проникнуть в клетки иммунной системы и начать размножаться уже в ней. Такой процесс называют антителозависимым усилением инфекции. Он возможен при первичном или вторичном инфицировании, а также при вакцинации с последующим заболеванием. Однако риск его возникновения после вакцинации оценивается как низкий настолько, что им можно просто пренебречь. На сегодняшний день 3,13 млрд людей получили хотя бы одну дозу какой-либо прививки, при этом ни одного случае антителозависимого усиления не зафиксировано. Более того, для вируса SARS-CoV-2 не удалось получить его даже ни на одной животной модели.

Таким образом, вакцинация через шесть месяцев после перенесённого заболевания даже при оставшихся в организме антителах не только безопасна, но и с большой вероятностью способна предохранять организм от последующего заболевания и тяжёлого течения болезни.

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