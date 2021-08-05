Правда ли, что вакцинироваться при имеющихся антителах после болезни безопасно?

Описывая принцип работы антител, многие учёные прибегают к образу ”ключ — замок”. Замок в этом случае — разные участки патогена, которые захватываются и изучаются клетками-”перехватчиками” — макрофагами, информация передаётся в клетки-”заводы” — В-лимфоциты, которые, в свою очередь, начинают производить различные варианты ”ключей” — антител к множеству разных эпитопов коронавируса. Победив заражение, часть В-лимфоцитов становятся клетками памяти, хранящими ”рецепты” антител, чтобы при будущей встрече с патогеном произвести ”ключ” по уже отработанной технологии.

Антитела, или иммуноглобулины, — это крупные глобулярные белки плазмы крови, необходимые для нейтрализации различных патогенов (грибов, бактерий, паразитов, вирусов). В организме человека представлено пять классов антител: IgA, IgG, IgD, IgE и IgM. Каждый класс имеет свои задачи, но в контексте заболевания наиболее важными являются иммуноглобулины M и G. Первые характеризуют острое течение заболевания и нейтрализуются организмом при выздоровлении, вторые служат маркером перенесённого заболевания и имеют более долгий срок жизни. В этом тексте речь пойдёт именно о вакцинации при антителах класса IgG, возникших после болезни.

Чтобы понять, для чего нужна вакцинация при имеющихся антителах после болезни, необходимо разобраться в механизмах специфического иммунного ответа. При попадании патогена в организм развиваются сразу два вида ответа: клеточный и гуморальный. Клеточный иммунный ответ реализуется в виде активизации клеток иммунной системы, в первую очередь её Т-клеточного звена, а гуморальный — возникновением в плазме крови антител.

Позиция ВОЗ , российских политиков и врачей одинакова: они в один голос твердят, что вакцинация необходима спустя шесть месяцев после выздоровления вне зависимости от уровня антител. При этом в этих публикациях сложно встретить что-то, помимо бездоказательного утверждения, что защиты недостаточно.

Одним из аргументов людей против обязательной вакцинации является то, что на прививку отправляют людей, имеющих антитела после болезни. Этому опасению могли поспособствовать многочисленные высказывания различных спикеров о возможности возникновения антителозависимого усиления инфекции, а также недостаточная информированность о функционировании иммунитета. Некоторые ресурсы прямо пишут об опасности вакцинации при имеющихся от болезни антителах.

На этом уровне возникает закономерный вопрос: для чего тогда нужна вакцинация, если антитела выработались и рецепт уже записан? Попробуем разобраться.

Во-первых, срок жизни у антител разный. Например, антитела к кори сохраняются в организме всю жизнь, а к сальмонеллёзу — исчезают через 6–12 месяцев. Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум три месяца, согласно данным обследования 20 000 человек. Однако есть данные как о более длительном сохранении, так и о более коротком. Вакцинация после болезни стимулирует выработку новых антител. Именно поэтому в последнее время Минздрав рекомендует также ревакцинироваться.

Во-вторых, не все антитела имеют одинаковую эффективность для нейтрализации вируса. По последним данным, организм в среднем вырабатывает 255 разных видов антител, только 27 из которых показывают высокую эффективность для предотвращения заболевания. Антитела бывают связывающими, они умеют только облеплять коронавирус, и нейтрализующими, то есть способными предотвратить его попадание в клетку. Поэтому простой количественный подсчёт антител не даст нам информации, справятся они с инфекцией или нет. Разработчики создали вакцины с наиболее эффективными антителами, направленными на самые уязвимые и наименее склонные к мутации эпитопы вируса — RDB-домен S-шипа. Тест в обычной коммерческой лаборатории не даёт информации, способны ли антитела пациента эффективно отразить защиту вируса, потому что для этого исследования понадобилось бы вырастить клеточную культуру, заразить её псевдовирусом (имитацией коронавируса) и затем попробовать нейтрализовать вирус сывороткой крови испытуемого.

В-третьих, организм всегда функционирует в режиме экономии энергии, поэтому, сталкиваясь с уже известным патогеном, он противопоставляет ему ранее заготовленные антитела, а не изучает вирус заново. Коронавирус мутирует достаточно быстро, поэтому велик шанс того, что прежний ”ключ” к новому замку уже не подойдёт, а иммунитет этого или не заметит, или отреагирует с опозданием, когда инфекционный процесс уже запущен, что обусловит более тяжёлое заболевание. Более того, вирус может использовать прикреплённое к нему антитело, чтобы проникнуть в клетки иммунной системы и начать размножаться уже в ней. Такой процесс называют антителозависимым усилением инфекции. Он возможен при первичном или вторичном инфицировании, а также при вакцинации с последующим заболеванием. Однако риск его возникновения после вакцинации оценивается как низкий настолько, что им можно просто пренебречь. На сегодняшний день 3,13 млрд людей получили хотя бы одну дозу какой-либо прививки, при этом ни одного случае антителозависимого усиления не зафиксировано. Более того, для вируса SARS-CoV-2 не удалось получить его даже ни на одной животной модели.

Таким образом, вакцинация через шесть месяцев после перенесённого заболевания даже при оставшихся в организме антителах не только безопасна, но и с большой вероятностью способна предохранять организм от последующего заболевания и тяжёлого течения болезни.