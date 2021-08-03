ВИДЕО | Оказывается, подделать сертификат вакцинации очень легко. Последует волна фальсификаций?

Оказывается можно взять сертификат вакцинации другого человека и в программе поменять там его личные данные (имя и дату рождения) на свои. Однако таким сертификатом можно обмануть проверяющего, только если проверка осуществляется "на глаз".

Если же отсканировать QR-код с подделанного сертификата, то он покажет личные данные другого человека. Сравнив считанные данные с теми, что указаны на сертификате, можно выявить обман.

При этом на пресс-конференции правительства на прошлой неделе министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт заявил, что эстоноземельцы — честный народ, и невакцинированные люди не станут использовать хитрые способы, чтобы наслаждаться преимуществами, предназначенными для вакцинированных и переболевших COVID-19.

"В этом заключается вопрос ценностей нашего общества", — подчеркнул Сутт.

Когда же Delfi рассказал министру, как легко подделать сертификат, то он не сначала не отнесся к проблеме слишком серьезно. По его словам, пока не начнется волна фальсификаций не нужно ничего менять в методике создания цифровых документов и делать проверку QR-кода обязательной.

Сутт добавил, что можно будет обсудить это с представителями сектора, когда будет ясно, что фальсификация сертификатов становится широко распространена.

На вопрос о том, не разумнее ли предотвратить возможность фальсификации вместо того, чтобы ждать их волну, Сутт зявил: "Мне кажется, вы бежите впереди паровоза. Большинство ведь не подделывают. Вы же делаете предположения".

Сутт отметил, что большинство эстоноземельцев живут в Эстонии, где все честные и следуют правилам.