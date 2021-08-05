Американка, работающая на Олимпиаде с эстонской командой: я уже ощутила, что вы - очень приятные, легкие в общении ребята

Волонтёры на Олимпиаде — работники передовой, чьё присутствие очень влияет на то, какое впечатление останется у гостей из других стран после соревнований. Они — лицо Олимпиады. С ними больше всего сталкиваются и взаимодействуют спортсмены и журналисты. Часто волонтеры — это или безумные фанаты Олимпийских игр, или просто люди, у которых много свободного времени и есть сильное желание принять участие в большом мероприятии, которое происходит у них в стране.

"Я просто люблю Олимпиаду! Когда я училась в университете, наш курс ездил на Олимпийские игры в Лос-Анджелес(1984 год). Во время Олимпиады в Нагано(1998), я жила уже здесь. Вместе с церковью мы тогда организовали кафе неподалеку от стадиона, чтобы туда могли прийти люди наслаждаться спортом. Я надеялась попасть на эту Олимпиаду капелланом, но не нашла нужных контактов. Олимпийские игры — большое мероприятия и я подумала, что было бы весело стать его частью", — рассказывает газете Päevaleht 30-летняя американка Роберта Пибоди. Она живёт в Японии уже 30 лет, сейчас ей 61 год, она является миссионеркой. На Олимпиаде она обслуживает и всячески помогает эстонской команде в своё свободное время четыре раза в неделю.