Ковид-эксперимент: как Швеция пережила пандемию без строгого карантина?

Впрочем, идеализировать шведов тоже не стоит. В местной прессе можно найти немало и других историй: родители, отказавшиеся отпускать детей в школу даже под угрозой штрафа — из страха, что те подхватят там инфекцию; работодатели, настойчиво призывавшие или даже обязавшие сотрудников вернуться в офис, несмотря на официальную рекомендацию властей работать из дома; посетители ресторанов, ежедневно сдвигающие вместе специально расставленные сотрудниками подальше друг от друга столы.

Кроме того, в начале пандемии в стране еще и сложилась благоприятная политическая ситуация: предложенная стратегия борьбы с вирусом не вызвала принципиальных возражений ни у одной партии политического спектра.

При этом еще год назад аналитики отмечали, что сложившаяся в Швеции ситуация во многом довольно уникальна. В частности, жители там традиционно доверяют властям, а потому показывают высокий уровень самодисциплины и следуют даже необязательным рекомендациям.

Юридически никакой разницы между привитыми и непривитыми жителями тоже нет: и для тех, и для других действуют абсолютно одинаковые правила и рекомендации.

Если в большинстве стран для борьбы с вирусом власти первым делом закрыли учебные заведения, то шведские школы продолжали работать в обычном режиме. Начавшаяся в стране несколько месяцев назад вакцинация — дело тоже абсолютно добровольное. Хочешь — прививайся, не хочешь — твое право. В отличие от большинства других европейских стран, в Швеции делать прививку не обязаны даже врачи и другие сотрудники системы здравоохранения.

Ходить в масках шведам было официально рекомендовано лишь в январе текущего, 2021 года. До этого человек, появившийся на людях с маской на лице, вызывал в лучшем случае удивленные взгляды окружающих, а иногда и нелестные комментарии в свой адрес, сообщает местная пресса.

Например, всю весну прошлого года, пока большинству европейцев было фактически запрещено выходить из дома без уважительной причины, в Швеции можно было собираться группами до 50 человек. Только ближе к зиме максимальное число участников собраний снизили до восьми — и то не очень надолго.

Чтобы минимизировать неизбежный экономический ущерб от остановки промышленности и закрытия сферы услуг, в Стокгольме решили сделать ставку на коллективный иммунитет. Введенные там в результате ограничительные меры были значительно мягче, чем в соседних странах, и носили преимущественно рекомендательный характер.

Согласно этим данным, избыточная смертность в Швеции все так же опережает показатели Финляндии и Германии — но при этом остается ниже, чем почти во всех остальных странах Евросоюза (за исключением Ирландии и Люксембурга). Так что вряд ли можно утверждать, что стратегия шведских властей (ставка на коллективный иммунитет) полностью провалилась. Хотя — смотря с чем сравнивать.

В настоящий момент там можно посмотреть статистику погибших из 104 стран и территорий, для большинства из которых цифры приведены за последние 16 месяцев — с марта 2020-го.

Самую масштабную базу данных собрали для исследователей Ариэль Карлински с кафедры статистики Еврейского университета в Иерусалиме и Дмитрий Кобак из Университета Тюбингена в Германии. Они ведут учет избыточной смертности по всему миру, с самого начала пандемии.

Официальные показатели смертности от вируса дают несколько другое соотношение, но в целом картина получается очень похожей: по этому показателю Швеция опережает соседние Финляндию и Норвегию почти в 10 раз, Эстонию и Германию — примерно в полтора раза, но все так же уступает Польше и Литве (официальные цифры российской статистики вызывают у авторов много вопросов).

Впрочем, авторы работы призывают не спешить с однозначными выводами: например, в Польше или Литве, где ограничительные меры были значительно строже, этот показатель вдвое выше шведского (167 против 85), а в России (245) — даже втрое.

Если быть точным, в соседней Финляндии "лишних" смертей на душу населения было зафиксировано в шесть раз меньше; в Германии, Эстонии и Латвии — в два с небольшим; в Норвегии — и вовсе в 50 с лишним раз.

Итальянские ученые, изучившие статистику смертей из 67 стран мира, пришли к выводу, что в 2020 году в Швеции избыточная смертность (то есть число погибших, превышающее среднегодовые показатели) оказалась куда выше, чем в большинстве стран Северной Европы.

Но сработала ли принятая стратегия? Насколько шведским властям удалось спасти экономику страны, конечно же, важно, но главный вопрос всё же — не пришлось ли заплатить за это жизнями своих сограждан?

"Из всех скандинавских стран Швеция действительно пострадала больше всех — каким методом ни считай, — соглашается Ариэль Карлински. — Возможно, если бы там поступили так же, как в Дании, Норвегии, Финляндии, то можно было бы не только избежать избыточной смертности, но и уменьшить средний показатель смертности за предыдущие годы [как это произошло в Дании]".

Впрочем, авторы всех работ подчеркивают, что делать выводы об эффективности ограничительных мер в той или иной стране пока что очень рано. А может быть, и вовсе не имеет особого смысла.

По словам экспертов, огромное влияние — возможно, куда большее, чем предписания властей — на показатели смертности в той или иной стране оказывают другие факторы. Такие как качество медицинских услуг и пропускная способность национальной системы здравоохранения, а также климат, плотность населения, действующие там культурные нормы и т.п.

Редакция журнала Economist, ведущая собственный анализ хода пандемии, пришла к довольно неожиданному выводу: разница в числе жертв на душу населения проще всего объясняется не строгостью введенных мер и даже не географией, а экономикой. Если быть точным — уровнем неравенства в конкретной стране: чем больше разрыв между богатыми и бедными, тем выше показатель избыточной смертности на душу населения.

А что в итоге с бизнесом и экономикой?





Алексей Калмыков, бизнес-корреспондент Би-би-си

Удалось ли Швеции пройти особым ковидным путем к материальному благополучию, избежать убытков и разбогатеть, пока соседи душили экономику локдаунами и тратились на поддержку бизнеса и граждан?

Швеция — единственная страна ЕС, не вводившая локдаун в разгар пандемии в прошлом году. В итоге, как показывает статистика, спад деловой активности в Швеции был не таким глубоким, как в других европейских странах, а восстановление идет бодро.

Но есть нюансы.

Во-первых, вовсе избежать падения или хотя бы выступить лучше соседей не удалось.