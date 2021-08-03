Суд дал Соболь полтора года ограничения свободы по ”санитарному делу”

Гособвинитель запрашивал для Соболь такую же форму наказания сроком на два года.

Ей, как и еще восьми фигурантам дела, вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК) в связи с январскими акциями протеста в поддержку Алексея Навального. Соболь стала первой из оппозиционеров, кому суд вынес приговор.

Наряду с Соболь по делу проходят брат оппозиционера Олег Навальный, соратники главы ФБК Кира Ярмыш, Николай Ляскин, Анастасия Васильева и Олег Степанов, муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, мундеп Басманного района Люся Штейн, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Ранее среди обвиняемых также был мундеп района Зюзино Константин Янкаускас, но в отношении него ГСУ СКР по Москве прекратило дело; следствие отказалось от версии, что в его твите ”Один за всех и все за одного!” содержалось подстрекательство к участию в несогласованных акциях. Вскоре после домашнего ареста у Янкаускаса скончался отец.

Следствие считало, что, публикуя в соцсетях информацию о готовящихся несогласованных митингах, оппозиционеры создали ”угрозу массового заболевания людей”.

Еще один обвиняемый, 22-летний москвич Дани Акель Таммам, по версии СК, ”под воздействием призывов” пошел на акцию протеста, хотя был заражен коронавирусом. Акель ранее возражал, что успел переболеть COVID-19 до акций и к 23 января уже имел на руках отрицательный тест на инфекцию. Он также не согласен, что к участию в несогласованных митингах его склонили чьи-либо призывы. В понедельник, 2 августа, суд прекратил его дело с назначением судебного штрафа в 100 тыс. руб., в инстанции уточнили, что Акель признал вину и дело слушалось в особом порядке.