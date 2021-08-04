Танель Кийк: планку, сколько человек должно быть вакцинировано, устанавливает вирус — не мы(23)
На прошлой неделе мы обновили план вакцинации от COVID-19. Изначально у нас была цель вакцинировать 70 процентов совершеннолетних жителей Эстонии, но сейчас этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Поэтому необходима вакцинация детей в возрасте 12+, чтобы получить как можно больший охват во всех возрастных группах. К концу ноября мы должны провакцинировать 80 процентов людей старше 60 лет.
Неоднократно говорилось, что порог иммунитета при Дельта-штамме выше, поэтому и процент вакцинированных должен увеличиться. Также при составлении плана вакцинации мы обсудили и вопрос ревакцинации. Вакцинационный статус сохраняется в течение 12 месяцев, так что о первом опыте ревакцинации в Эстонии мы сможем говорить в следующем году. Но нужно быть готовыми к тому, что ситуация может измениться из-за обнаружения новых штаммов или других чрезвычайных обстоятельств.
Мы видим, что есть уже первые государства, которые предлагают третью прививку пожилым людям, медикам и людям с обусловленными хроническими заболеваниями, слабой иммунной системой. Возможно, и Эстония пойдёт этим путём.
У нас имеются четыре сценария. Мы следим за научными исследованиями, мировой практикой, а также мнением учёных и экспертов в сфере иммунопрофилактики. Экспертная комиссия обсудила вакцинацию переболевших. Эстония продолжает придерживаться позиции, что достаточно одной дозы вакцины. Стран, где для них требуют две дозы, очень мало. Но получить вторую дозу, чтобы путешествовать, можно.
Проблема в том, что планку [сколько человек должно быть вакцинировано] устанавливает вирус, её не мы устанавливаем. Есть цель достигнуть коллективного иммунитета. Мы знаем, что при коэффициенте заражаемости в 1 один человек заражает шестерых. Можно подсчитать, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 85 процентов населения. Появляются всё более заразные штаммы. Этот показатель тоже растёт.
Естественно, мы учитываем и реальность. Согласно данным последних опросов, среди тех 20-25 процентов людей, кто не хочет вакцинироваться, принципиальных противников всего несколько процентов, их так просто не переубедить, для этого понадобится несколько пандемий, а может, и тяжёлых личных ситуаций. Но с двадцатью процентами скептиков нужно работать через семейных врачей и сестер, медиа, с помощью учёных и при помощи различных решений правительства. Брать те же ковид-справки в оборот при путешествии или на общественных мероприятиях. Вирус заставляет нас вводить новые меры, и, надеюсь, мотивирует нас отказаться от скепсиса в отношении прививок, потому что бояться надо болезни, а не вакцины.
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