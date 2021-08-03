ФОТО | В Таллинне к работе приступила скорая вакцинационная помощь

Первой вакцинаторов пригласила компания Merko Ehitus Eesti, и свое плечо подставили более 20 строителей, занятых на объекте. Скорую вакцинационную помощь открыли президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, глава Западно-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс и руководитель отдела общего строительства Merko Ehitus Estonia Марек Хергаук.

Проект Западно-Таллиннской центральной больницы направлен на повышение доступности вакцинации, и если инициатива окажется успешной, ее могут расширить и на другие регионы Эстонии. Вызвать скорую вакцинационную помощь в пределах Таллинна можно, отправив электронное письмо по адресу ltkhvak@keskhaigla.ee. Срок предзаказа составляет 48 часов, а в заявке нужно указать адрес, по которому вызывают бригаду, дату вызова, желаемое время и количество желающих получить прививку. Затем с заказчиком свяжутся, чтобы согласовать точное время визита скорой вакцинационной помощи.

В основном используется одноэтапная вакцина Janssen, что позволяет выездной бригаде вакцинировать желающих от 18 лет и старше. Тем, кто собирается на прививку, обязательно нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.

По словам Имби Мокс, главы Западно-Таллиннской центральной больницы, пока что будет использоваться одна машина Таллиннской скорой помощи, но если заказов будет много, то и количество экипажей можно будет увеличить.

”От вакцинобусов, которые ездят по Эстонии, нас отличает то, что если те по полдня останавливаются в одном месте и люди идут к нему, то мы идем к людям”, — говорит Мокс. ”Наш проект, безусловно, поможет тем, кому сложнее самим прийти в пункт вакцинации, но мы не откажем никому”.

По словам главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марека Сеэра, приветствуется любое решение, придающее вакцинации гибкости. ”Мы должны испробовать различные варианты. Только так станет ясно, какие из них сработают, а какие нет”.