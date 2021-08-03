Если вы получите письмо от налоговой, значит, вы использовали не облагаемый налогом доход больше положенного

Уведомления будут отправлены более 29 000 человек, т.е. тем, у кого при подаче декларации о доходах согласно данным НТД может возникнуть обязанность по уплате налога в размере 100 евро или больше. При желании люди могут пересмотреть и скорректировать использование их не облагаемого налогом дохода.

Руководитель службы доходов и налогообложения физических лиц Анника Оя рекомендует время от времени заходить самостоятельно в e-MTA и просматривать там использование своего не облагаемого налогом дохода в рубрике ”Мои доходы” посредством э-услуг. ”Исходя из этого, каждый человек, при необходимости, может сам реагировать на свой превышенный уровень не облагаемого налогом дохода, а также попросить лицо, производящее выплаты, например, работодателя либо Департамент социального страхования не учитывать в следующих месяцах не облагаемый налогом доход или делать это в меньшем размере”, — сказала Оя.

Уведомления будут отправлены людям по э-почте или сообщениями телефону, если их контактные данные указаны в e-MTA.

В случае вопросов, можно обратиться в НТД по электронным каналам и инфотелефонам. Позвонить можно по следующим номерам: для частных клиентов 880 0811 и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания e-MTA (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).