Задолженность по ремонту дорог достигнет в этом году 800 млн евро

Тармо Трей считает погашение задолженности по ремонту дорог инвестицией, которую государство должно сделать, чтобы привести не соответствующие требованиям участки дорог в нормальное состояние. ”Согласно анализу, проведённому Техноцентром дорог в 2019 году, задолженность по ремонту государственных дорог на тот момент составляла 689 миллионов. В этом году эта сумма, по оценкам, вырастет до 800 миллионов. Это недофинансирование касается только государственных дорог, на которые приходится менее трети всех дорог Эстонии. Если учесть местные дороги, общее недофинансирование может быть даже вдвое больше”, — сказал Трей.

”Наибольшее влияние устаревшая инфраструктура оказывает именно на районы, удалённые от крупных центров, она тормозит там развитие предпринимательства и ведёт к быстрому усилению маргинализации”, — добавил Трей.

”Недофинансирование дорог также сказывается на кошельке каждого, кто пользуется автомобилем, который приходится чаще ремонтировать. Плохие дороги быстро портят ходовую часть автомобиля, и это обходится дороже, чем приведение дорог в порядок. Кроме того, плохие дороги влияют на безопасность и на общее качество жизни каждого человека”, — добавляет Трей.

”Совершенно очевидно, что плохая инфраструктура также влияет на конкурентоспособность Эстонии в целом. В последнем рейтинге конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума Эстония была только на 45 месте по уровню развития инфраструктуры, — это один из самых слабых наших показателей. И Латвия, и Литва, а также, например, Польша и Венгрия по этому показателю нас опережают”, — сказал Трей.

”Rail Baltic создаст новые возможности для улучшения доступа во многих местах, но не оказывает существенной поддержки тем людям и предприятиям, которые работают вдали от трассы. Мы сможем быстрее добираться из Таллинна в Европу, но это нисколько не поможет Ида-Вирумаа”, — отметил Трей.

Эстонское государство планирует сократить в 2022-2025 годах финансирование находящихся в его ведении дорог на 113 миллионов евро по сравнению с действующим на данный момент Планом управления дорогами. По словам главы Эстонского союза строительства инфраструктуры, чтобы повысить конкурентоспособность страны и её экономики, а также заложить основу регионального развития, государство должно в течение следующих 15-20 лет ежегодно инвестировать минимум на 200 миллионов больше, чем сейчас.