В Таллинне скорая помощь ехала на вызов и попала в ДТП: три сотрудника доставлены в больницу

В 8.20 около К. Тюрнпу, 3 в Таллинне столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи Mercedes-Benz и легковой автомобиль Lexus GS300. Согласно изначальной информации, Lexus ехал по Тартускому шоссе в сторону центра и на перекрестке Тюрнпу столкнулся с ехавшей справа машиной сокрой помощи.