03.08.2021, 11:39
В Таллинне скорая помощь ехала на вызов и попала в ДТП: три сотрудника доставлены в больницу(6)
В 8.20 около К. Тюрнпу, 3 в Таллинне столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи Mercedes-Benz и легковой автомобиль Lexus GS300. Согласно изначальной информации, Lexus ехал по Тартускому шоссе в сторону центра и на перекрестке Тюрнпу столкнулся с ехавшей справа машиной сокрой помощи.
В результате столкновения пострадали три сотрудника скорой помощи, которых доставили в больницу. Водитель легковушки не пострадал. Детали инцидента выясняются.