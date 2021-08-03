За сутки в Эстонии прибавилось 225 случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 71 человек, или 76%, не были вакцинированы. Курс вакцинации 15 зараженных не закончен и курс вакцинации 39 (17,3%) зараженных завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 70 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 34, в Пярнумаа — 27, в Вильяндимаа — 15 и в Вырумаа и Рапламаа — по 12. В Пылвамаа прибавилось семь и в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа — по четыре новых зараженных. В Ляэне-Вирумаа прибавилось три, на Сааремаа и в Валгамаа — по два и на Хийумаа, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по одному новому зараженному. В пяти случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 152 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.

За сутки открыли шесть новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 47 пациентов. Из находящихся на стационарном лечении пациентов шесть человек, или 12,8%, полностью вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами пять человек). Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 32 человека (68,1%).

За сутки ввели 5 924 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 644 957 людям, курс вакцинации завершен у 566 692 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 57,9%.

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