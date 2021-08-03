Почему Расмус Мяги завидует американцам? Что мы знаем о финалисте Олимпиады и рекордсмене Эстонии

Расмус Мяги родился в 1992 году в Тарту. Его родители, Тайво и Анне, начали тренировать своего сына с детства. И если иногда случается, что сотрудничество близких родственников складывается не совсем удачно (пример Келли Сильдару), то в данном случае все было хорошо. По словам родителей, Расмус даже более требователен к себе, чем тренеры. Большую часть своего детства Мяги провел на стадионе Тартуского университета. И он нисколько не жалеет об этом.

"Стадион Тартуского университета, а также спортивный корпус являются для меня особыми местами. Именно здесь я открыл для себя спорт, — признается спортсмен. — В детстве я смотрел все соревнования и то, что происходило передо мной. Это, в свою очередь, побудило меня стать частью мира спорта и, в частности, легкой атлетики".

Конечно, все тренировки в легкой атлетике для Мяги первое время проходили в игровой форме. На более серьезный уровень он перешел только в подростковом возрасте.

"А потом в 18 лет я начал заниматься еще серьезней", — говорит бегун. Даже в 15 лет он еще не был уверен, что легкая атлетика, а именно бег с барьерами станет его любимым делом в жизни. Однако результаты не заставили себя ждать: в 20 лет он занял пятое место на чемпионате Европы среди взрослых, а в 21 год завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы до 23 лет.

В конце концов, он решил выбрать 400-метровый барьерный бег в качестве своей основной специализации.

"Это действительно началось с первых титульных соревнований среди юниоров, где я очень хотел побороться за титул. И после нескольких лет участия в таких соревнованиях не было смысла придумывать что-то новое. С тех пор эти 400 метров с барьерами так со мной и остались, и я рад, что все так получилось", — вспоминает Мяги.