ФОТО И ВИДЕО | Шестой день рождения ребенка закончился выстрелами и смертью. Жители деревни в Ляэнемаа в шоке

Жители деревни Хаэска в Ляэнемаа просто в ужасе. В деревне знают, что в воскресенье был праздник, а застреленный мужчина не был местным. Большинство местных жителей не хотят ничего рассказывать об инциденте.

"Около десяти вечера я шел из сеносушилки и увидел мигалки. Я подумал, что это не полиция, а дорожные работы. Полиция включила оранжевые мигалки. Когда пришел к себе во двор, приехала скорая помощь. На самом деле, я до утра не знал, что именно произошло", — говорит мужчина из одного соседнего дома. По его словам, полиция уехала только в полчетвертого утра.

"Мне кажется, у него было какое-то уголовное прошлое. Слышал, что полиции он не подчинялся, схватил с поленницы какую-то дубину и… Раздался выстрел и разнесся везде", — добавил сосед.

На месте происшествия стоит большая белая палатка и праздничный стол с полупустыми бутылками и развевающимися на ветру воздушными шарами.

Из дома вышел пожилой мужчина. Как оказалось, погибший — кавалер его падчерицы. Он показал на дорогу за двором, где видны следы крови. "Был шестой день рождения ребенка. Все уже разошлись… Выстрелы услышали из комнаты", — рассказал он.

Что произошло?



В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.

Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с дубиной напал на полицейских.

Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.

В один момент один из полицейских получил дубиной по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.