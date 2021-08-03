ФОТО И ВИДЕО | Шестой день рождения ребенка закончился выстрелами и смертью. Жители деревни в Ляэнемаа в шоке(1)
Жители деревни Хаэска в Ляэнемаа просто в ужасе. В деревне знают, что в воскресенье был праздник, а застреленный мужчина не был местным. Большинство местных жителей не хотят ничего рассказывать об инциденте.
"Около десяти вечера я шел из сеносушилки и увидел мигалки. Я подумал, что это не полиция, а дорожные работы. Полиция включила оранжевые мигалки. Когда пришел к себе во двор, приехала скорая помощь. На самом деле, я до утра не знал, что именно произошло", — говорит мужчина из одного соседнего дома. По его словам, полиция уехала только в полчетвертого утра.
"Мне кажется, у него было какое-то уголовное прошлое. Слышал, что полиции он не подчинялся, схватил с поленницы какую-то дубину и… Раздался выстрел и разнесся везде", — добавил сосед.
На месте происшествия стоит большая белая палатка и праздничный стол с полупустыми бутылками и развевающимися на ветру воздушными шарами.
Из дома вышел пожилой мужчина. Как оказалось, погибший — кавалер его падчерицы. Он показал на дорогу за двором, где видны следы крови. "Был шестой день рождения ребенка. Все уже разошлись… Выстрелы услышали из комнаты", — рассказал он.
Что произошло?
В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.
Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с дубиной напал на полицейских.
Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.
В один момент один из полицейских получил дубиной по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.
В результате стрельбы 28-летний мужчина получил серьезные ранения. Полицейские оказали ему помощь и попытались реанимировать до приезда скорой помощи. Медики продолжили реанимацию, но жизнь мужчины спасти не удалось, он скончался на месте от полученных ранений.
Пострадал также один из полицейских, который получил удар дубиной. Ему также понадобилась первая помощь.
По словам руководителя бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, для устранения опасности полиция использует огнестрельное оружие всегда лишь в крайнем случае.
"Решение применить огнестрельное оружие для пересечения опасной ситуации никогда не принимается легко ни одним полицейским. В напряженных ситуациях полицейским приходится принимать решение очень быстро. Это очень трагический случай, мы выражаем глубокое соболезнование близким и предлагаем им поддержку", — сказал Пяркна.
Для всесторонней оценки случившегося будет сделан анализ тактики безопасности.
"Сейчас мы выясняем подробности происшествия, для чего было начато уголовное делопроизводство. Применение табельного оружия против человека должно быть в любом случае оправдано и наша цель — прояснить в ходе данного уголовного делопроизводства, что вчера произошло, и проверить, были ли оправданы действия полицейского", — сказала руководящая уголовным делопроизводством окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэманн.