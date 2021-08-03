В Ласнамяэ столкнулись два автомобиля Mercedes: пострадали женщина и ребенок

По первоначальным данным, 19-летний мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz E270 и выехал с второстепенной дороги перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes-Benz GLE 350, которым управляла 47-летняя женщина.

С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя MB GLE 350 и находившуюся в той же машине 4-летнюю девочку.

За минувшие сутки в Эстонии произошло еще три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.

В 09:45 в Таллинне на улице Суур-Сыямяэ 35-летний мужчина на грузовике Iveco наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на пересекавшего дорогу бегом 16-летнего мальчика. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:00 в Йыгевамаа на 143-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 71-летняя женщина на автомобиле Volvo C30 въехала сзади в автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 52-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя Toyota и находившуюся в Volvo 12-летнюю девочку в Клинику Тартуского университета.

В 14:16 в уезде Сааремаа на 3-м километре Курессаареской окружной дороги 13-летняя девочка ехала на электросамокате и упала. Девочку доставили в Курессаарескую больницу.