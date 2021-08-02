За возвращение на родину Литва предложит мигрантам деньги. Возможно, попросят разместить нелегалов в других странах ЕС

По словам директора ДМ Эвелины Гудзинскайте, такие возможности предоставляют поправки к принятому недавно закону о правовом статусе иностранцев, пишет delfi.lt.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и миграции предлагать такие карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", — сказала в понедельник BNS Э. Гудзинскайте.

По словам Э. Гудзинскайте, в новом порядке, скорее всего, будет предусмотрено, что пограничники и миграционные сотрудники смогут предложить только карманные деньги и деньги на авиабилет.

Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство рассматривает возможность обращения к другим странам Евросоюза (ЕС) с просьбой разместить нелегалов в других странах ЕС, пока рассматривают их заявки на получение статуса беженцев. Премьер сказала, что так поступят, если ситуацией будет сложно управлять.

"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", — в понедельник после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказала Шимоните.

Йоханссон сказала, что ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.