За рубежом
02.08.2021, 22:00

За возвращение на родину Литва предложит мигрантам деньги. Возможно, попросят разместить нелегалов в других странах ЕС

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Мигранты призывают внимание на то, в каких условиях их содержат вместе с детьми.
Мигранты призывают внимание на то, в каких условиях их содержат вместе с детьми.
Foto: Roman Starapopov
Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию, сообщила глава литовского Департамента миграции (ДМ).

По словам директора ДМ Эвелины Гудзинскайте, такие возможности предоставляют поправки к принятому недавно закону о правовом статусе иностранцев, пишет delfi.lt.

"Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и миграции предлагать такие карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит", — сказала в понедельник BNS Э. Гудзинскайте.

По словам Э. Гудзинскайте, в новом порядке, скорее всего, будет предусмотрено, что пограничники и миграционные сотрудники смогут предложить только карманные деньги и деньги на авиабилет.

Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство рассматривает возможность обращения к другим странам Евросоюза (ЕС) с просьбой разместить нелегалов в других странах ЕС, пока рассматривают их заявки на получение статуса беженцев. Премьер сказала, что так поступят, если ситуацией будет сложно управлять.

"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", — в понедельник после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказала Шимоните.

Йоханссон сказала, что ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.

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