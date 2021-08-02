Вход на крупные мероприятия Дней Старого города будет по COVID-сертификату

Например, будет ограничен вход в детскую зону Lahela, которая расположится в парке Шнелли, а также в зону народной культуры на Башенной площади.

”Многолюдные концерты и собрания можно проводить, если будет обеспечен контроль COVID-сертификата”, — сказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн. ”Мы приняли решение, что обещанные в рамках Дней Старого города большие концерты на Ратушной площади все-таки состоятся. При входе в ограниченную зону мы быстро проверим наличие COVID-сертификата у желающих войти на площадь”.

Таким образом, те, кто смогут предъявить контролерам справку, подтверждающую их вакцинацию, либо что они переболели COVID-19 или отрицательный тест на корону, будут иметь доступ к мероприятиям в ограниченной зоне с более чем 100 участниками. Требуемый сертификат можно предоставить в распечатанном виде или же загрузить его на смартфон. Дигитальный COVID-сертификат, соответствующий стандартам Европейского Союза, можно создать, войдя на портал для пациентов digilugu.ee с помощью ID-карты.

”Мы ждали и готовились к Дням Старого города два долгих года. Мы рады, что благодаря вакцине и пониманию людей мы можем надеяться провести это мероприятие в полном объеме. Мы постоянно следим за вирусной ситуацией и рекомендациями Департамента здоровья. Команда Дней Старого города готова принять все необходимые меры, чтобы мероприятие прошло безопасно”, — заявила главный организатор Анне Вельт.

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