Что будет, когда растает Гренландия?

Разумеется, эксперты возлагают вину за такое резкое таяние льдов на вызванные человеческой деятельностью климатические изменения.

Как пишут британские исследователи в отчете, недавно опубликованном в журнале Cryosphere, с середины 1990-х наша планета потеряла уже 28 триллионов тонн льда, преимущественно арктического, в том числе и льда, составляющего покров Гренландии.

"За последнее десятилетие таяние материкового льда в Гренландии усилилось и стало менее предсказуемым, - утверждает автор этого отчета, гляциолог из университета Лидса Томас Слейтер. - И по мере того, как температура продолжит повышаться, такие явления, как резкое таяние, будут происходить все чаще".

Хотя в прошлый вторник рекорд таяния и не был побит, частота и масштабы подобных явлений заставляют задуматься.

Только за 2019 год Гренладния потеряла около 532 миллиардов тонн льда, который в виде воды ушел в мировой океан. В том году июль выдался особенно жарким, и таяние ледяного покрова было отмечено практически по всей Гренландии, что привело к перманентному повышению уровня мирового океана на полтора миллиметра.

Прибавка может показаться незначительной, но по словам Слейтера, по мере таяния льдов Гренландии будет расти и угроза штормовых наводнений прибрежных городов, особенно если такие штормы будут совпадать по времени с приливами. В целом же к концу этого века уровень мирового океана поднимется уже на 2-10 сантиметров только за счет Гренладнии.

Есть ли выход? Как говорит Слейтер, если поставить, и, главное, выполнить, разумные климатические задачи, мы все еще можем ограничить подъем уровня мирового океана и снизить ущерб, который наводнения могут нанести инфраструктуре и жителям прибрежных городов во всем мире.