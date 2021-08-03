BBC News
03.08.2021, 09:32

Что будет, когда растает Гренландия?

 (1)
Getty Images
В прошлый вторник в результате небывало теплой погоды Гренландия потеряла так много льда, что растаявшей воды хватило бы, чтобы покрыть территорию всей Флориды слоем в пять сантиметров. В общей сложности за один только день растаяло свыше 8,5 млрд тонн льда.

Разумеется, эксперты возлагают вину за такое резкое таяние льдов на вызванные человеческой деятельностью климатические изменения.

Как пишут британские исследователи в отчете, недавно опубликованном в журнале Cryosphere, с середины 1990-х наша планета потеряла уже 28 триллионов тонн льда, преимущественно арктического, в том числе и льда, составляющего покров Гренландии.

"За последнее десятилетие таяние материкового льда в Гренландии усилилось и стало менее предсказуемым, - утверждает автор этого отчета, гляциолог из университета Лидса Томас Слейтер. - И по мере того, как температура продолжит повышаться, такие явления, как резкое таяние, будут происходить все чаще".

Хотя в прошлый вторник рекорд таяния и не был побит, частота и масштабы подобных явлений заставляют задуматься.

Только за 2019 год Гренладния потеряла около 532 миллиардов тонн льда, который в виде воды ушел в мировой океан. В том году июль выдался особенно жарким, и таяние ледяного покрова было отмечено практически по всей Гренландии, что привело к перманентному повышению уровня мирового океана на полтора миллиметра.

Прибавка может показаться незначительной, но по словам Слейтера, по мере таяния льдов Гренландии будет расти и угроза штормовых наводнений прибрежных городов, особенно если такие штормы будут совпадать по времени с приливами. В целом же к концу этого века уровень мирового океана поднимется уже на 2-10 сантиметров только за счет Гренладнии.

Есть ли выход? Как говорит Слейтер, если поставить, и, главное, выполнить, разумные климатические задачи, мы все еще можем ограничить подъем уровня мирового океана и снизить ущерб, который наводнения могут нанести инфраструктуре и жителям прибрежных городов во всем мире.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)