Эхо средневековья: зачем нам вакцина от чумы?

Черная смерть, как ее называли в раннем средневековье, выкосила половину Европы и, казалось бы, сошла на нет. Однако на самом деле вспышки чумы по-прежнему регистрируются по всему миру, и от нее не застрахованы даже развитые страны: на днях в США от чумы скончался 10-летний мальчик.

С начала 1990-х годов сразу в 25 странах наметился рост числа заболеваний чумой. В период с 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано свыше 3 тысяч случаев заражения и 584 смерти от чумы. Только в 2017 году во время вспышки на Мадагаскаре заразилось свыше 2 тысяч человек, из которых 171 скончался.

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis, которая передается от животных людям через блох, и далее люди уже заражают друг друга. Без лечения это страшное заболевание практически в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Первоначальные симптомы могут напоминать грипп: это высокая температура, озноб, мышечная боль и усталость, однако когда у человека опухают и начинают болеть лимфоузлы и появляются так называемые бубоны, можно ставить однозначный диагноз.

Если чумные бактерии начинают размножаться в крови, это приводит к септической чуме, которая сопровождается тошнотой, расстройством желудка, кровоизлияниями и может привести к гангрене.

Самая редкая и в то же время самая опасная форма — это легочная чума, когда бактерии проникают в легкие и могут уже через два дня после инфицирования привести к смерти.

Самым эффективным способом борьбы с чумой остаются антибиотики, но для этого болезнь желательно распознать на ранней стадии, а это не всегда возможно.

"Хотя антибиотики справляются с чумой, вспышки порой происходят в отдаленных районах, и вот там превентивное вакцинирование могло бы стать очень успешной стратегией борьбы с этим заболеванием", — говорит вакцинолог из Оксфордского университета Кристин Рольер.