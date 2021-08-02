Правящие коалиционные партии одобряют кандидатуру Соомере на пост президента Эстонии

В понедельник утром у вероятного кандидата в президенты ученого Тармо Соомер состоялась встреча в Рийгикогу с фракцией партии Реформ, а после обеда уже с центристами.

Представители Партии реформ и Центристской партии подтвердили, что встреча произвела на них положительное впечатление и Соомере может стать официальным кандидатом в президенты.

Кандадатуру президента Академии Наук Тармо Соомере предложили центристы.

Во вторник Тармо Соомере встретится с фракцией социал-демократов, а в четверг с фракцией "Отечества". Эстонская консервативная народная партия (EKRE) не выказала желания встречаться один на один с Соомере, так как у них есть свой кандидат - Хенн Пыллуаас.

Президентские выборы пройдут в Рийгикогу 30 августа.

Президент Республики избирается путем тайного голосования. У каждого депутата Рийгикогу — один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу, то есть не менее 68 депутатов.

У коалиции реформистов и центристов сейчас в Рийгикогу 59 голосов.

Первый тур голосования в Рийгикогу пройдет в понедельник, 30 августа, в 13:00. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, на следующий день будет проведен новый тур выборов.

Перед вторым туром голосования, который пройдет во вторник, 31 августа, в 12:00, проходят новое выдвижение кандидатов, представление их к регистрации и регистрация. Процесс завершается за два часа до начала второго тура голосования. Если в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет 68 голосов, в тот же день пройдет третий тур голосования.

В третьем туре голосования во вторник, 31 августа, в 16:00, на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в двух предыдущих турах. Избранным считается кандидат, за которого проголосовали не менее 68

Если ни один из кандидатов не получит необходимого большинства голосов, то спикер Рийгикогу не позднее, чем на следующий день после голосования созывает для избрания Президента Республики Коллегию выборщиков. Коллегия выборщиков собирается для выборов Президента Республики в течение одного месяца со дня третьего тура голосования в Рийгикогу.