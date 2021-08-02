"Флора" узнала возможных соперников в еврокубках

Напомним, что "Флора", вылетевшая после поражения от варшавской "Легии" из Лиги чемпионов УЕФА, теперь сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с кипрским Omonoia FC. Первый матч состоится в гостях 5 августа, ответная встреча — 10 августа в Таллинне.