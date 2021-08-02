02.08.2021, 18:32
"Флора" узнала возможных соперников в еврокубках
Foto: Taavi Sepp
Сегодня стали известны возможные соперники таллиннского футбольного клуба "Флора" в случае победы или поражения в предстоящем противостоянии в Лиге Европы.
Напомним, что "Флора", вылетевшая после поражения от варшавской "Легии" из Лиги чемпионов УЕФА, теперь сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с кипрским Omonoia FC. Первый матч состоится в гостях 5 августа, ответная встреча — 10 августа в Таллинне.
В случая выхода в следующий предварительный круг Лиги Европы соперником "Флоры" станет бельгийский "Антверпен" (Royal Antwerp F.C). В случае неудачи в Лиге Европы "Флора" перейдет в Лигу Конференций, где чемпион Эстонии сыграет с победителем пары Shamrock Rovers (Ирландия) — KF Teuta (Албания).