СЕГОДНЯ | Расмус Мяги стартует в олимпийском финале

Из других интересных событий в легкой атлетике выберем для просмотра финал забега 200 м у женщин, где примет участие почти эстонка Шона Миллер-Уйбо. Он начнется в 15:50.

Российские волейболисты сыграют в 1/4 финала со сборной Канады и должны без проблем пройти в финал.

И не забываем про спортивную гимнастику и синхронное плавание — одни из самых красивых видов спорта!

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