02.08.2021, 23:00
СЕГОДНЯ | Расмус Мяги стартует в олимпийском финале(5)
Foto: Andres Putting
В 6:20 по таллиннскому времени эстонский бегун Расмус Мяги побежит в финале забега 400 м с барьерами на Олимпиаде в Токио.
Из других интересных событий в легкой атлетике выберем для просмотра финал забега 200 м у женщин, где примет участие почти эстонка Шона Миллер-Уйбо. Он начнется в 15:50.
Российские волейболисты сыграют в 1/4 финала со сборной Канады и должны без проблем пройти в финал.
И не забываем про спортивную гимнастику и синхронное плавание — одни из самых красивых видов спорта!
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