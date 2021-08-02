Спецкомиссия Рийгикогу: в приоритете - вакцинация учеников, чтобы не допустить закрытия школ

В обнародованном на прошлой неделе обращении государственный контролер отметил, что у государства нет действующего плана вакцинации и степень выполнения установленных ранее целей невозможно оценить. По словам председателя специальной комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия выслушала комментарии по проблемам, на которые указал государственный контролер, но у комиссии нет уверенности, что опубликованная во второй половине прошлой недели новая программа вакцинации позволит выполнить установленные цели.

”Важно отметить, что помимо долгосрочной перспективы должны быть еще и краткосрочные цели, которые могли бы помочь нам отследить ситуацию и заметить любые отклонения от установленного курса или замедление темпов. Тогда у нас будет больше шансов быстрее и эффективнее отреагировать на возможные проблемы”, — сказал Рейнсалу.

Председатель комиссии добавил, что в приоритете также — вакцинация учеников и не допустить закрытия школ. ”По имеющейся у нас информации, школы заинтересованы в вакцинации и сами проявляют инициативу. Но прискорбно, что до начала учебного года осталось менее месяца, а впереди еще много работы”, — подытожил он.

По словам Рейнсалу, в ближайшее время специальная комиссия встретится с представителями частных медицинских предприятий, сферы образования и местных самоуправлений, чтобы выслушать их предложения по более эффективной вакцинации населения. ”Организовать вакцинацию и приложить все усилия для ее успешного проведения для государства гораздо дешевле, чем понести экономический ущерб из-за возможного введения ограничений”, — сказал Рейнсалу.

Член специальной комиссии Аннели Аккерманн сказала, что в представленном государственным контролером обращении была высказана правильная критика.