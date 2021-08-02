Спецкомиссия Рийгикогу: в приоритете - вакцинация учеников, чтобы не допустить закрытия школ(36)
В обнародованном на прошлой неделе обращении государственный контролер отметил, что у государства нет действующего плана вакцинации и степень выполнения установленных ранее целей невозможно оценить. По словам председателя специальной комиссии Урмаса Рейнсалу, комиссия выслушала комментарии по проблемам, на которые указал государственный контролер, но у комиссии нет уверенности, что опубликованная во второй половине прошлой недели новая программа вакцинации позволит выполнить установленные цели.
”Важно отметить, что помимо долгосрочной перспективы должны быть еще и краткосрочные цели, которые могли бы помочь нам отследить ситуацию и заметить любые отклонения от установленного курса или замедление темпов. Тогда у нас будет больше шансов быстрее и эффективнее отреагировать на возможные проблемы”, — сказал Рейнсалу.
Председатель комиссии добавил, что в приоритете также — вакцинация учеников и не допустить закрытия школ. ”По имеющейся у нас информации, школы заинтересованы в вакцинации и сами проявляют инициативу. Но прискорбно, что до начала учебного года осталось менее месяца, а впереди еще много работы”, — подытожил он.
По словам Рейнсалу, в ближайшее время специальная комиссия встретится с представителями частных медицинских предприятий, сферы образования и местных самоуправлений, чтобы выслушать их предложения по более эффективной вакцинации населения. ”Организовать вакцинацию и приложить все усилия для ее успешного проведения для государства гораздо дешевле, чем понести экономический ущерб из-за возможного введения ограничений”, — сказал Рейнсалу.
Член специальной комиссии Аннели Аккерманн сказала, что в представленном государственным контролером обращении была высказана правильная критика.
”Во-первых, у Министерства социальных дел не было действующей утвержденной программы вакцинации. Во-вторых, не было установлено промежуточных целей на каждую неделю в соответствии с количеством поступающих в страну доз вакцины. Слишком много доз, которые должны были быть использованы, все еще находятся на складах, и это в условиях распространяющегося дельта-штамма коронавируса. Отсутствуют и планы по другим ресурсам, пунктам вакцинации, персоналу, чтобы организовать достаточно быструю вакцинацию. Уйдя в отставку, канцлер министерства подтвердила, что организация вакцинации в стране находится в неудовлетворительном состоянии”, — сказала Аккерманн.
Аккерманн добавила, что организация вакцинации нуждается в пересмотре. Пункты вакцинации и персонал должны быть ближе к людям. Необходимо активнее посещать ярмарки и фестивали, рабочие коллективы и школы, центры семейных врачей и аптеки. ”Для того, чтобы сохранить обычный порядок работы в больницах, мы должны достичь высокого уровня вакцинации, в первую очередь среди пожилого населения, так как в больницу попадают в основном они. Вакцинация молодежи и детей позволит нам не закрывать школы на карантин. Вакцинация также позволит нам не закрывать общество. Она гораздо эффективнее, чем постоянные тесты”.
В заседании специальной комиссии приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, государственный секретарь Таймар Петеркоп и государственный контролер Янар Холм.