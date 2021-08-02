02.08.2021, 17:27
В Копли загорелась груда металла, дым может быть опасен(21)
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 15:05, передает Спасательный департамент.
В числе прочего горят и останки старых машин, поэтому дым может быть ядовитым.
Поначалу дым распространился в сторону полуострова Копли, а затем, из-за изменения направления ветра, - в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ.
Спасательный департамент просит жителей этих районов закрыть двери и окна и не выходить на улицу.
Спасательные работы еще продолжаются.