ЧП и криминал
02.08.2021, 17:27

В Копли загорелась груда металла, дым может быть опасен

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Tuletõrjeauto
Tuletõrjeauto
Foto: Argo Ingver
В понедельник, 2 августа, в Таллинне на территории Балтийского судоремонтного завода (BLRT) загорелась груда металла. Выделяющийся черный дым может быть ядовитым, пишет rus.err.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 15:05, передает Спасательный департамент.

В числе прочего горят и останки старых машин, поэтому дым может быть ядовитым.

Поначалу дым распространился в сторону полуострова Копли, а затем, из-за изменения направления ветра, - в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ.

Спасательный департамент просит жителей этих районов закрыть двери и окна и не выходить на улицу.

Спасательные работы еще продолжаются.

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