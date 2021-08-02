В Копли загорелась груда металла, дым может быть опасен

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 15:05, передает Спасательный департамент.

В числе прочего горят и останки старых машин, поэтому дым может быть ядовитым.

Поначалу дым распространился в сторону полуострова Копли, а затем, из-за изменения направления ветра, - в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ.

Спасательный департамент просит жителей этих районов закрыть двери и окна и не выходить на улицу.

Спасательные работы еще продолжаются.