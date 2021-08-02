В Копли на территории BLRT произошел пожар

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 15:05, передает Спасательный департамент.

В числе прочего горели и останки старых машин, поэтому дым мог быть ядовитым.

Поначалу дым распространился в сторону полуострова Копли, а затем, из-за изменения направления ветра, - в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ.

Спасательный департамент попросил жителей этих районов закрыть двери и окна и не выходить на улицу.

В 19:26 спасатели сообщили, что пожар потушен.