02.08.2021, 17:27
В Копли на территории BLRT произошел пожар(25)
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 15:05, передает Спасательный департамент.
В числе прочего горели и останки старых машин, поэтому дым мог быть ядовитым.
Поначалу дым распространился в сторону полуострова Копли, а затем, из-за изменения направления ветра, - в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ.
Спасательный департамент попросил жителей этих районов закрыть двери и окна и не выходить на улицу.
В 19:26 спасатели сообщили, что пожар потушен.