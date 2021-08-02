Бурные выходные: в Таллинне женщина ударила полицейского, в Пярну жена приложила супруга бутылкой

Как сообщила Пыхьяская префектура, в Таллинне 31 июля на Регати пст 38-летняя женщина ударила ногой по ноге находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского.

Полицейскому была причинена боль. Возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.

Ляэнеская префектура возбудила 30 июля уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений 37-летнему мужчине.

Как сообщает полиция, в Пярну в многоквартирном доме супруга ударила муж своего мужа бутылкой. Мужчина получил травму.