Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Виталия

Oн должен был отправиться домой в деревню Керсалу волости Ляэне-Харью, но домой он не пришел. Полицейские занимаются поисками Виталия. Были проверены медицинские учреждения, но Виталия пока не нашли.

Его рост 160 см, на нем темно-зеленая куртка, темно-синие брюки и белая кепка.

Просим всех, кто видел Виталия сегодня, или знает, где он может находиться, позвонить в Центр тревоги на номер 112.