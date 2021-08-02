Лидер эстонского топливного рынка покупает сеть автозаправок в Латвии

Холдинговая компания Aqua Marina, контролирующая Olerex, приобрела доли капитала Kool Latvija у крупнейшего совладельца — инвестиционного фонда BaltCap GrowthFund. Сумма сделки не раскрывается. Для осуществления сделки привлекается кредит в банке SEB.

Ожидается, что руководить компанией продолжит член правления и автор концепции Kool Latvija Сандис Штейнс.

Штейнc сообщил агентству LETA, что пока Kool Latvija планирует продолжить работу под нынешним названием, и заправочные станции также будут работать под брендом Kool, однако в международном транспорте компания будет работать под брендом Olerex.

По его словам, у компании есть несколько разрешений на строительство новых АЗС, и в настоящее время она оценивает, в каких местах начать строительство. Точное количество новых АЗС он пока не назвал.

Штейнс добавил, что со сменой собственников сфера деятельности Kool Latvija будет больше сосредоточена на продаже топлива, поскольку до сих пор компания была известна также как поставщик услуг общественного питания.

В сети Kool насчитывается 10 автозаправок. По данным Службы госдоходов (VID), в первом квартале 2021 года Kool Latvija занимала десятое место среди латвийских топливных компаний по объему реализованного в розницу топлива.

Kool Latvija была учреждена в 2016 году, первую автозаправку компания открыла в 2017 году. В 2019 году оборот Kool Latvija составил 11 млн евро, убытки — 1,6 млн евро.

Aqua Marina управляет 100 автозаправками Olerex в Эстонии, пятью АЗС в Литве и терминалом нефтепродуктов в порту Таллина. Активы компании Aqua Marina оцениваются в 200 млн евро.

"Благодаря нашему прямому выходу на латвийский рынок мы расширяем потенциал рынка, привнося свой опыт и инновационное мышление, которое является добавленной стоимостью не только для "Kool Latvija", но и для всей латвийской отрасли розничной торговли топливом. Наша цель — стать лидером среди сетей розничных продаж топлива в Латвии ", — заявил член правления Aqua Marina Антти Моппель.