Коктейль из вакцин и недели ожидания. Что делать тем, кто привился вне ЕС

Если бы Анастасии понадобился сертификат, чтобы наслаждаться большей свободой вместе с другими вакцинированными жителями страны, ей пришлось бы добавить к своему "коктейлю" третий ингредиент — например, признанную в ЕС вакцину Janssen. "Побаиваюсь. Может, я буду единственным человеком в мире с таким коктейлем, но здоровье все же дороже, чем такая слава", — говорит она.

С проблемами сталкиваются не только те жители Латвии, кто сделал прививку не одобренным EMA препаратом. Те, кто приезжает в Латвию с сертификатами, выданными вне границ ЕС, приходится проходить через отдельную процедуру признания сертификата. Это не быстрый и не самый удобный процесс.

Все вручную

Инесе Эюгбо сделала прививку у себя дома в Великобритании. Теперь она на три недели прилетела к родне в Латвию. Британского сертификата хватило на то, чтобы прилететь в Латвию, но потом все выглядело так, будто действие вакцины закончилось прямо в аэропорту.

Инесе должна соблюдать ограничения, которые распространяются на непривитых людей, поскольку британский сертификат Латвия не признает. Это значит, что все предназначенные для привитых или переболевших мероприятия для нее закрыты. Сидеть внутри кафе и ресторанов она не имеет права, а посещать публичные мероприятия пониженного уровня безопасности можно только с негативным тестом на руках.