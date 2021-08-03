Военно-воздушные силы: народ должен терпимо относиться к шуму военной авиации

Житель дома на улице Киви в Тапа обратился 16 июля в Центр тревоги и пожаловался на шум самолетов. При посредничестве Департамента здоровья жалоба для ответа поступила в Военно-воздушные силы, пишет Forte.

Из ведомственной переписки выясняется, что в Эстонии по данному вопросу одновременно действует два противоположных установления.

С одной стороны, статья 4 Закона о здоровье населения гласит, что уровень шума и вибрации в жилой среде не должен вызывать расстройства здоровья и должен отвечать установленным бытовым требованиям. В то же время пункт 4 части 3 статьи 55 Закона о защите атмосферного воздуха не включает в число факторов внешнего шума тот шум, который производится в целях обороны государства.

Исходя из последнего, ВВС считает, что всем нужно терпеть шум военных самолетов.

"Необходимость тренировочных полетов происходит из задач Сил обороны обеспечивать постоянную военную готовность и защиту", — считают в ВВС и отмечают, что в военной авиации исходят из принципа, что проводимые для обеспечения защиты государства учения должны быть по возможности рассредоточены, чтобы как можно меньше тревожить покой жителей Эстонии.