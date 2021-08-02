С назначением нового канцлера Минсоцдел спешить не будут

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что принятое очень непростое решение об освобождении канцелера Минсоцдел не означает, что работу Марики Приске недооценивают.

"Та работа, которая проведена в министерстве с участием канцлера, очень велика", — сказал Кийк.

В то же время нужно найти на это место человека, который бы оценил ситуацию свежим взглядом.

Министр социальной защиты Сийгне Рийсало поблагодарила Марику Приске за тот вклад, который она внесла в течение семи лет работы в министерстве.

"Кризис показал узкие места, которыми надо заниматься. Министерство к кризису не было готово", — отметила Рийсало.

По словам Марики Приске, если речь идет о решении министров, то топ-руководитель должен его принять.

"Я хочу, чтобы люди, которые полтора года были по существу без отпуска, смогли бы спокойно работать. Если для этого требуется отставка канцлера, то я это понимаю".

По словам Кийка, имя нового канцлера в ближайшее время названо не будет. В течение двух месяцев будут просмотрены кандидаты, а затем, когда министры придут к общему мнению, будет сделано соответствующее предложение правительству.

Напомним, что о необходимости обновления руководства Минсоцдел заявила на прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас.