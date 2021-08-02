ФОТО | Район Пирита ремонтирует детские площадки на сумму более чем 600 000 евро

”Мы каждый год в текущем порядке приводим в порядок детские площадки, но таких масштабных ремонтных работ не было уже несколько лет. В июле завершились продолжавшиеся два месяца работы по реконструкции детской площадки в парке Меривялья. Сейчас в парке Козе ведутся работы на детской площадке по Рахвакооли 3; на этой неделе начнется реконструкция детских площадок по Айандузе теэ, 70a и Лехизе, 4a”, — перечисляет работы старейшина района Пирита Тынис Лийнат. Новая детская игровая площадка площадью 200 квадратных метров будет построена в микрорайоне Мяхе, по Лийлия теэ, 26a.

Старейшина района отметил, что реконструкция детских площадок подразумевает не только установку на них новых сооружений для игр и лазания; современная игровая площадка включает в себя также велосипедные стойки, скамейки, современное светодиодное освещение и искусственные покрытия. Кроме того, обновляются маршруты движения, озеленяется территория, устанавливаются урны.

”Помимо детей, рядом с игровыми площадками найдут для себя занятия и взрослые: так, в парке Меривялья построили площадку для воркаута, а в парке Козе построят тренажерный зал под открытым небом”, — сказал Лийнат. В парке Козе уже проложена уникальная для Эстонии велосипедная дорожка.

Площадка по Рахвакооли теэ, 3 будет построена к концу августа, а игровые площадки по Айандузе теэ и Лехизе будут сданы осенью.

Реновация парка Меривялья обошлась в 111 000 евро; в парке Козе стоимость работ составит 164 995 евро. Реконструкция площадки по Айандузе теэ, 70a обойдется в 149 925 евро, а по Лехизе — в 112 106 евро (цены приводятся без НДС). Работы по реконструкции осуществляются как по заказу городского департамента окружающей среды и коммунальных услуг, так и городской районной управы.